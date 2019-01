Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever PLC von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 4400 Pence belassen. Die Bewertung der Aktie des Konsumgüterkonzerns sei mittlerweile angemessen und die Marktschätzungen versprächen nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie selbst kürzte wegen einer enttäuschenden Umsatzentwicklung leicht ihre Erwartungen für 2019./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B10RZP78