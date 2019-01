Nachdem die Ölpreise am Montag gestiegen sind, stagnieren die Preise für Brent und WTI am Dienstagmorgen. Anleger schauen auf die Ölreserven der USA.

Die Ölpreise haben ihre Gewinne der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst nicht weiter ausgebaut. Am Morgen gingen die Notierungen etwas zurück. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete zuletzt 57,23 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...