Happy Birthday: 3-Jahre ARAMEA Global Convertible DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht Happy Birthday: 3-Jahre ARAMEA Global Convertible 08.01.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 08. Januar 2019 - Der preisgekrönte ARAMEA Balanced Convertible (WKN: A0M2JF), der kürzlich sein 10-jähriges Bestehen feiern durfte, hat vor genau drei Jahren mit ARAMEA Global Convertible (WKN: A14UWX) einen global anlegenden Schwesterfonds zur Seite gestellt bekommen. Der ARAMEA Global Convertible investiert schwerpunktmäßig in Wandelanleihen der Wirtschaftsräume Europa, USA, Japan und situativ aus Schwellenländern in Asien. Daniel Zimmer, der verantwortliche Fondsmanager, betont, dass der Fonds aktiv gemanagt wird und der Fokus auf Wandelanleihen mit konvexem Kursprofil liegt. Was wenigen bekannt ist: Das ARAMEA-Management-Team hat eine sehr lange Wandelanleihen-Tradition: Vor der Auflage des ARAMEA Global Convertible hat das ARAMEA-Team den Pioneer Investments Global Convertibles und das Urgestein unter den Wandelanleihen-Fonds NORDCUMULA beraten bzw. selbst gemanagt. Das ARAMEA Wandelanleiheteam weist somit einen langen und erfolgreichen Track-Record auf. Das renommierte Fondsanalysehaus Citywire bewertet die beiden verantwortlichen Fondsmanager Daniel Zimmer und Thomas Pergande mit dem Toprating "AAA" in der Kategorie "Convertibles Europe ". Thomas Pergande, ARAMEA-Vorstandsmitglied und Co-Manager für die Wandelanleihen-Mandate, ergänzt: "Gerade jetzt im Konjunkturspätzyklus gibt es sehr gute Gründe für ein Investment in Wandelanleihen. Denn sie kombinieren den Kapitalschutz von Anleihen mit der Kurschance von Aktien." Da Convertibles ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil zu Gunsten des Investors aufweisen, können Investoren aktienähnliche Erträge bei bondähnlichem Risiko erzielen. Mittelfristig kann man mit Wandelanleihen zwei Drittel der Aktienperformance bei deutlich geringerer Volatilität erwirtschaften, so die Faustformel. Wandelanleihen schlagen sich im aktuellen Niedrigzins-Umfeld ohnehin verhältnismäßig gut. Sie weisen auf Grund ihrer eher kurzen Laufzeit eine relativ geringe Zinssensitivität auf. Daher zeigen sie sich robust gegenüber Zinserhöhungen. Über ARAMEA Asset Management AG: ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 18-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell mehr als 3 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Hunck aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth, Thomas Pergande und Sven Pfeil (stellv.) ARAMEA Asset Management AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg Telefon: +49 40 866 488 0 Telefax: +49 40 866 488 499 eMail: info@aramea-ag.de www.aramea-ag.de