Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Anleger haben 2018 weniger Geld in deutsche Immobilien investiert als im Vorjahr, so Arcadis in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das geht aus dem Immobilienmarktbericht 2018 des Beratungs- und Planungsunternehmens Arcadis hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...