Tarzan schwingt sich wieder durch die Lüfte: Nach Harry Potter widmet sich Regisseur David Yates dem nächsten englischen Waisenkind mit besonderen Fähigkeiten. In der Fortsetzung von Edgar Rice Burroughs' Klassikers, kehrt "der Herr der Affen" (Alexander Skarsgård) gemeinsam mit seiner Jane (Margot Robbie) zurück in den Dschungel. Dort fallen die beiden in die Hände des brutalen belgischen Söldners, Captain Léon Rom (Christoph Waltz) ... ProSieben zeigt "Legend of Tarzan" am 13. Januar 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



