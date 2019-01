FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im vergangenen Jahr den Absatz im Konzern gesteigert und damit erneut einen Rekordwert erzielt. Die Verkäufe der BMW Group bezifferte CEO Harald Krüger am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter auf 2,49 Millionen Autos. Damit sei die Group, die neben der Kernmarke BMW die Marken Mini und Rolls-Royce umfasst, erneut die weltweit führende Premiummarke.

Mit der Kernmarke BMW alleine will Krüger früheren Angaben zufolge im Jahr 2020 wieder die Nummer eins im Oberklassesegment sein. Dieses Jahr wird erneut Mercedes vor den Münchenern und Audi auf Platz drei liegen.

Beflügelt wurde BMW im abgelaufenen Jahr von guten Verkäufen in China und der starken Nachfrage nach elektrifizierten Autos. Die Details zu den Absatzzahlen für 2018 will BMW am Freitag vorlegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 04:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.