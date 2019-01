München (ots) -



- "Die Geissens" mit 7,0 % MA (14-49 Jahre) und 10,0 % (14-29 Jahre) - "Köln 50667" überzeugt zum sechsjährigen Jubiläum - RTL II-Tagesmarktanteil von 5,8 %



Mit einer brandneuen Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" punktete RTL II am gestrigen Montagabend bei den Zuschauern. Die beliebte Doku-Soap erzielte hervorragende 7,0 % MA bei den 14-49-Jährigen sowie sehr gute 10,0 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,30 Mio. Zuschauer gesamt begleiteten die Millionärsfamilie bei ihrem abenteuerlichen Trip ins Schneeparadies Obertauern.



Zum sechsjährigen Jubiläum von "Köln 50667" punktete die Daily Soap einmal mehr bei den Zuschauern: In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) wurden sehr starke 18,0 % MA erzielt, bei den 14-49-Jährigen überdurchschnittliche 9,8 % MA.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,8 % MA (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 07.01.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



