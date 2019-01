Paris - Die jüngste Erholung am europäischen Aktienmarkt macht am Dienstag einen weiteren Schritt. Der EuroStoxx 50 rückte am Vormittag um 0,55 Prozent auf 3050,28 Punkte vor. Zwischenzeitlich erreichte der Leitindex der Eurozone mit 3058,70 Zählern sogar seinen höchsten Stand seit der Vorweihnachtszeit. Börsianer sehen damit die Chancen steigen, dass der Markt vorerst seinen Boden gefunden hat.

Als entscheidend für die weitere Entwicklung gilt nun, dass die laufenden Gespräche zwischen den USA und China neue Bewegung in den Handelsstreit bringen. In Peking gehen die Verhandlungen am Dienstag weiter, nachdem am Vortag zunächst keine hervorstechenden Ergebnisse bekannt wurden. Als ermutigend wurde aber am Markt gewertet, dass Chinas Präsident Xi Jinping seinen hochrangigsten Verhandlungsführer geschickt haben soll.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen ging es vor diesem Hintergrund bergauf: Der französische Cac-40 stieg um 0,66 Prozent auf 4750,52 Punkte und der Londoner FTSE 100 legte 0,64 Prozent auf 6754,28 Zähler zu.

In der Branchentabelle kam der Markt am Dienstag fast ohne Verlierer aus. Der Einzelhandelssektor war mit knapp 1,5 Prozent Plus als Spitzenreiter ...

