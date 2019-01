Die negative Entwicklung der vergangenen Jahre setzt sich fort. Die Umsätze in den Modegeschäften ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent gesunken.

Der stationäre Modehandel in Deutschland ist 2018 einer Marktstudie zufolge weiter geschrumpft. Trotz der insgesamt guten Konsumstimmung in der Bundesrepublik seien die Umsätze der Textilhändler in den Fußgängerzonen und Einkaufszentren ...

