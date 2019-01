Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen dürfte seinen Ausblick für dieses Geschäftsjahr erreichen oder sogar übertreffen, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel resultiere aus den leicht nach unten angepassten Prognosen./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-01-08/12:01

ISIN: DE0007236101