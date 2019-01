Hamburg (ots) -



Deutschlands führendes Gourmet-, Reise- und Lifestyle-Magazin DER FEINSCHMECKER zeichnet in einem Special die 100 besten Restaurants der Welt von Deutschland bis Australien aus. Die Auswahl für diese Best-of-Liste traf die Redaktion, für die ein großes, internationales Tester-Team regelmäßig weltweit auf Recherchereisen unterwegs ist.



Sechs deutsche Spitzenrestaurants schafften es unter die 100 Besten:



Aqua, Wolfsburg Atelier, München Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken Restaurant Überfahrt, Rottach-Egern Vendôme, Bergisch Gladbach Victor's Fine Dining by Christian Bau, Perl



Restaurants in 23 Ländern wurden in die Liste der weltweit besten Genuss-Adressen von Europa über Nord- und Südamerika sowie Asien bis hin zu Australien aufgenommen.



Und das waren die Kriterien: Vor allem eine Küchenleistung auf höchstem Niveau war ausschlaggebend, um es unter die Besten weltweit zu schaffen. Küche und Konzept müssen zeitgemäß, einzigartig und innovativ sein: Moderne Spitzenrestaurants, die man nicht vergisst.



Das Special "Die 100 besten Restaurants der Welt" liefert aktuelle Beschreibungen, Bilder, alle wichtigen Informationen und aktuelle Bewertungen der Restaurants. Es liegt der Februar-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER bei, die ab sofort für 9,95 EUR im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.



