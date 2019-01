Leipzig (ots) - Mit Beginn des neuen Jahres hat MDR-Intendantin Karola Wille den Vorsitz des deutschen Nationalkomitees des Internationalen Presse Institutes (IPI) übernommen. Der Verein ist die deutsche Teilorganisation des Internationalen Presse Institutes in Wien.



Das IPI ist ein weltweites Netzwerk von Redakteuren, Journalisten und Medienmanagern, die sich gemeinsam für qualitativ hochwertigen, unabhängigen Journalismus einsetzen. Das IPI tritt für die Medienfreiheit und den freien Nachrichtenfluss überall dort ein, wo sie bedroht sind. Das Institut hat Beobachterstatus bei verschiedenen internationalen Gremien wie UNO, UNESCO und Europarat.



Karola Wille folgt im IPI-Vorsitz Carl-Eugen Eberle nach, dem früheren Justiziar des ZDF. Mahnende, aufklärende und aufrüttelnde Stimmen wie die des IPI würden mehr denn je gebraucht, erklärte Wille in einem Neujahrsgruß an die Mitglieder des Nationalkomitees. Die weltweite Tendenz, den hohen Stellenwert von Presse- und Meinungsfreiheit selbst in freiheitlichen Demokratien infrage zu stellen, den Journalismus zu diskreditieren, zu bedrohen und selbst vor Angriffen auf das Leben von Journalistinnen und Journalisten nicht zurückzuschrecken, sei besorgniserregend.



In ihrem Engagement für Meinungs- und Pressefreiheit ist die MDR-Intendantin außerdem Mitglied des Kuratoriums der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Vor dem Hintergrund zunehmender Behinderung journalistischer Arbeit und Anfeindungen von Reporterinnen und Reportern unterstützt der MDR ferner die Arbeit des vor drei Jahren in Leipzig gegründeten europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF), das die Einhaltung der Europäischen Pressefreiheits-Charta beobachtet und regelmäßig Berichte über Verstöße veröffentlicht. Als Leitlinie zur Pressefreiheit ist die Charta 2009 von 48 Herausgebern und führenden Journalisten aus 19 europäischen Ländern unterzeichnet worden.



