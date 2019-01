München (ots) - Am 7. Januar 2019 hat Nichia Corporation ("Nichia") eine Patentverletzungsklage am Landgericht Tokio gegen Corlant Inc. ("Corlant"), einem Vertreiber von Ersatzteilen auf dem Automobilzubehörmarkt unter der Marke Valenti, eingereicht und darin Unterlassung und Schadensersatz beantragt.



Das angegriffene Produkt, gegen das Nichia in diesem Klageverfahren Unterlassung und Schadensersatz begehrt, ist eine von Corlant unter der Produktbezeichnung T10S-W0909-1 vertriebene Fahrzeug-LED-Positionslampe, die mit LEDs ausgestattet ist, die nach Auffassung von Nichia ihre Patente JP5800452 und JP6320582 im Zusammenhang mit der PSS Technologie* verletzen.



Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegen Schutzrechtsverletzungen vor.



*) PSS steht als Abkürzung für Patterned Sapphire Substrate (= Gemustertes Saphir-Substrat). Die PSS Technologie ist eine der zentralen Technologien auf dem Gebiet von LED Chips. Gegenwärtig ist Nichia Inhaberin von über 100 Patenten in mehr als 15 Ländern im Zusammenhang mit PSS Technologie.



