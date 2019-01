New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108001?re=/DE/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) empfiehlt leistungsstarke All-Flash Arrays aus der EonStor GSa Familie (https://www.infortrend.com/UrlCou nter/DE/PR/GSa_VDI/20190108002?re=/DE/products/GSa) im flexiblem VDI (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108003?re=/ DE/solutions/VDI)-Einsatz. Dadurch können Unternehmen ihre Computerressourcen effektiver nutzen.



Firmen gehen dazu über, physische PC-Desktops zu virtualisieren und in eine VDI (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI /20190108003?re=/DE/solutions/VDI)(virtuelle Desktop-Infrastruktur) zu überführen. So wird die Hardware effizienter ausgelastet, die Verwaltung zentralisiert und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt. Die GSa Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/ 20190108002?re=/DE/products/GSa) ist dafür wie geschaffen, weil sie umfangreichen Virtualisierungssupport ermöglicht und zudem benutzerfreundliche Funktionen bietet, die eine vereinfachte VDI (htt ps://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108003?re=/DE/s olutions/VDI)-Einrichtung und Konfiguration erlauben. Die Produktfamilie erreicht schließlich bis zu 700K IOPS und eine Antwortzeit von 0,5 Millisekunden. Mit dieser Performance ist sie in der Lage auch Lastspitzen eins hohen Workloads wie beispielsweise ein Boot Storm abzufedern. Die flexible SAS/SATA (https://www.infortrend. com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108004?re=/DE/Event/2018/bridge-boa rd)-Festplattenoptionen ermöglichen außerdem einen vielseitigen VDI ( https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108003?re=/D E/solutions/VDI)-Einsatz von leichter bis hin zu hoher Auslastung.



Die Leistungsergebnisse auf Basis der Infortrend-Testläufe haben gezeigt, dass etwa ein GSa 2000-Modell mit SATA SSDs mehr als 2.000 Power-User und 10.000 Task-basierte Nutzer versorgen kann. Das Hochleistungsmodell GSa 5000 unterstützt sogar mehr als 4.800 Power-User und 24.000 Task-basierte Nutzer. Die GSa 3000-Familie versorgt als mittlere Ausführung den dazwischenliegenden Bereich.



Alle GSa-Familien (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS a_VDI/20190108002?re=/DE/products/GSa) sind standesgemäß mit branchenführenden Virtualisierungslösungen wie VMware, Windows Hyper-V und Citrix kompatibel. Ihre Firmware ist mit Intelligent Drive Recovery (IDR) (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa _VDI/20190108005?re=/DE/products/idr)-Technologie und einer Monitoring-Funktion für die SSD-Lebensdauer ausgerüstet, um eine hohe Datenverfügbarkeit zu gewährleisten. Redundante Steuerungen und Komponenten sorgen für hohe Zuverlässigkeit und eine einfache Wartung. Remote Replication stellt überdies die Integrität der Daten sicher. Ein optionales Cloud Storage Gateway (https://www.infortrend. com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20190108006?re=/DE/products/EonCloud) stellt die Integration mit großen Clouddiensten wie Amazon S3, Microsoft Azure und Alibaba Cloud für Kapazitätserweiterung, Datensicherung und als Cloud-Cache sicher.



"Die EonStor GSa Produktfamilie (https://www.infortrend.com/UrlCou nter/DE/PR/GSa_VDI/20190108002?re=/DE/products/GSa) bietet eine umfangreiche Auswahl an All-Flash-Array-Performance für die flexible VDI-Bereitstellung und sichert unseren Kunden den höchsten ROI", erklärt Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.



Weitere Details zum EonStor GSa All-Flash Unified Storage-Angebot finden Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/ 20190108007?re=/Event2018/201811_gsa/201811_gsaVDI_eDM.html).



Informationen zu Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa_VDI/20 190108001?re=/DE/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



