Stuttgart (ots) - Patrick Rittich ist seit dem 1. Januar neuer Vertriebsleiter Automotive der Creditplus Bank. Der 33-jährige Automobilkaufmann und Betriebswirt mit Schwerpunkt Kraftfahrzeuggewerbe verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung im Automobilhandel und im Vertrieb renommierter Finanzdienstleister.



"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe", sagt Patrick Rittich. "Es wird spannend und herausfordernd zugleich, die Automotive-Strategie bei Creditplus mitzugestalten - gerade wegen des Faktors Digitalisierung, der vieles rasant verändert und die Chance bietet, neue Wege mit unseren Handels- und Kooperationspartnern zu gehen." Einen besonderen Schwerpunkt will der Betriebswirt auf neue und bestehende Partnerschaften setzen. So möchte er einerseits große Händlergruppen für die Creditplus Bank gewinnen und andererseits die bestehenden Partnerschaften weiter ausbauen. "Wir werden unsere Kooperationspartner aktiv unterstützen und unsere innovativen Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsprodukte nachhaltig im Handel etablieren", so Rittich.



Auch die Weiterentwicklung der Betreuung und Beratung kleinerer Händler liegt ihm am Herzen. Passend dazu hat Creditplus ein neues Händler-Beratungs-Center eingerichtet. Jeder Händler erhält hier persönliche Beratung, erfahrene Kompetenz und einen direkten Ansprechpartner.



"Wir freuen uns, dass wir Patrick Rittich als Vertriebsleiter Automotive gewinnen konnten", sagt Marco Christ, Leiter Absatzfinanzierung und Generalbevollmächtigter der Creditplus Bank. "Seine Erfahrung und sein Engagement werden uns sowohl bei der Weiterentwicklung von Creditplus als Finanzpartner der Automotive-Branche als auch im Wettbewerb um neue Partner voranbringen."



Download Foto Patrick Rittich: https://bit.ly/2sdtKOr



Creditplus auf einen Blick:



Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624 Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund 4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oder Küche&Co.



