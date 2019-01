DAX - Den Bullen geht die Luft erst einmal aus

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX setzte gestern im Umfeld der US-Eröffnung an die Horizontalunterstützung im Bereich 10.680/90 Punkte zurück und wurde im Anschluss wieder gekauft. Diese Positivtendenz setzte sich heute Morgen zur Eröffnung zunächst weiter fort, im Bereich 10.820 Punkte war dann allerdings Feierabend für die Bullen und es ging in Richtung 10.750 Punkte zurück.

So lange der Index nicht wieder per Stundenschlusskurs über den Bereich 10.810/20 Punkte ansteigt, dominieren im kurzfristigen Zeitfenster die Chancen für einen weiteren Rücksetzer in den Bereich 10.650 bis 10.690 Punkte. Dort hätten die Bullen dann im Hinblick auf die charttechnischen Strukturen gute Chancen für eine weitere Erholungswelle.

Alternativ versagen die Bullen im genannten Bereich und die jüngste Erholung wird wieder komplett korrigiert. Oberhalb von 10.820 Punkte wird dieses kurzfristig präferierte Abwärtsszenario sofort negiert. Dann wäre der Bereich 11.090 Punkte wieder ein Thema.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.12.2018 - 08.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 08.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

