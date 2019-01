Das Bundeskriminalamt hat im Datendiebstahl-Skandal um Prominente und Politiker einen Verdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Fall des Diebstahls von Daten zahlreicher Politiker und Prominenter hat die Polizei einen Verdächtigen ermitteln können, der am Sonntag zunächst vorläufig festgenommen worden war. Dabei handele es sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag mit. Die Wohnung des Tatverdächtigen sei ebenfalls am Sonntag durchsucht worden. Der Mann wurde nach einem umfassenden Geständnis aus Mangel an Haftgründen wieder freigelassen.

Vergangene Woche war eine große Anzahl von persönlichen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...