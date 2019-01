Zu Beginn des letzten Jahres lief es für das Telekommunikationsunternehmen an der Börse noch nicht besonders gut. Doch seit Ende März befindet sich die Telekom-Aktie in einem Aufwärtstrend. Beim Aktienkurs ist ein Gewinn von mittlerweile über zwei Euro festzustellen, womit der Kurs derzeit bei rund fünfzehn Euro liegt. Nachdem der Kurs das Bollinger Band vor einer Woche nach unten verließ, konnte er durch den neuerlichen Anstieg wieder in das Band eintauchen.

Chartanalyse mit Hilfe der SMAs: ... (Andreas Quirin)

