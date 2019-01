Aktueller Bericht von Pure Earth zeigt auf, wie die Vesrchmutzung in Ländern mit geringem bis mittlerem Einkommen die Gesundheit aller Menschen beeinträchtigt und was wir dagegen tun können

Krankheitserregende toxische Belastungen stellen weltweit eine Haupttodesursache dar. Sie schädigen die Gesundheit von Millionen Menschen, auch wenn diese weit von der Verschmutzungsquelle entfernt leben, wie ein heute von der Non-Profit-Organisation Pure Earth veröffentlichter Bericht zeigt.

Die Ergebnisse von Pollution Knows No Borders, dem ersten umfassenden Gutachten, das Expertenanalysen und einschlägige wissenschaftliche Literatur zum Thema berücksichtigt, werden der President von Pure Earth Richard Fuller,die frühere Leiterin der US-Umweltschutzbehörde (EPA) und derzeitige Leiterin des Center for Climate Health and the Global Environment an der Harvard-Universität Gina McCarthy,der Co-Vorsitzende des UN International Resource Panel Janez Potocnik, UN-Sonderberichterstatter Baskut Tuncak und andere am 8. Januar in New York in einem Briefing vorstellen. (Interviews verfügbar, Informationen zur Remote-Teilnahme finden Sie hier.)

"Umweltverschmutzung betrifft uns alle. Es gibt eine unsichtbare giftige Verbindung zwischen den Arbeitern, die in den ärmeren Produktionsländern der Produkte vergiftet werden, und den Verbrauchern, die den Giftstoffen beim Konsum dieser Produkte ausgesetzt sind. Die Reduzierung der Umweltverschmutzung ist das Richtige für die Kinder, die in diesen Ländern aufwachsen, und sie schützt auch die Gesundheit der Kinder in den wohlhabenden Verbraucherländern", so Richard Fuller, President von Pure Earth.

Der Bericht dokumentiert, welcher Schaden weltweit durch die Verlagerung von Giftstoffen aus Ländern mit geringem bis mittlerem Einkommen besteht, in denen keine Umweltschutzmaßnahmen getroffen werden. Einige Beispiele dafür sind:

Luftverschmutzung Giftige Partikel von der Verbrennung von Kohle in Osteuropa haben Auswirkungen auf Westeuropa. Partikel aus China machen einen erheblichen Teil der Luftverschmutzung in Kalifornien aus.

Giftige Partikel von der Verbrennung von Kohle in Osteuropa haben Auswirkungen auf Westeuropa. Partikel aus China machen einen erheblichen Teil der Luftverschmutzung in Kalifornien aus. Gewässerverunreinigung Quecksilber aus Asien und Afrika endet in den Fischen, die in den USA und Europa gegessen werden. In Indien und China werden verseuchte Industrieabwässer zur landwirtschaftlichen Bewässerung verwendet, was Gewürze und Getreide beeinträchtigt, die in den Westen importiert werden.

Quecksilber aus Asien und Afrika endet in den Fischen, die in den USA und Europa gegessen werden. In Indien und China werden verseuchte Industrieabwässer zur landwirtschaftlichen Bewässerung verwendet, was Gewürze und Getreide beeinträchtigt, die in den Westen importiert werden. Lebensmittel und andere Produkte. Regelmäßig werden Giftstoffe und insbesondere Schwermetalle in Süßigkeiten und Bonbons, Make-up, Schulmaterialien und vielen anderen Importprodukten gefunden. Oft werden in Nahrungsmitteln für Kleinkinder und Babys Blei-, Cadmium- und Arsengehalte festgestellt, die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen.

Kinder sind besonders gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu einem drastischen Anstieg von nicht übertragbaren Krankheiten bei Kindern, darunter Diabetes, angeborene Fehlbildungen, autistische Störungen, Leukämie und andere. Medizinische Experten sprechen bei dieser Entwicklung von einer "stillen Epidemie". Die Ursache der meisten dieser Krankheiten wird auf Umweltauswirkungen zurückgeführt.

Die Lösung: Verschmutzung an der Quelle vermeiden durch sauberere Kraftstoffe, den Bau von Abwasserreinigungsanlagen, sichere Produktionsverfahren und die Abkehr von giftstoffbelasteten Arbeitsabläufen. Diese Lösungen sind in der Regel kosteneffizient und bringen häufig den zusätzlichen Nutzen einer Eindämmung des Klimawandels und der Stärkung der lokalen Wirtschaft mit sich.

Der komplette Bericht kann unter https://www.pureearth.org/pollution-knows-no-borders/ heruntergeladen werden.

Die vollständige Pressemitteilung, Infografiken und interaktive Datendarstellungen sind hier zu finden.

Fordern Sie Maßnahmen, indem Sie eine Petition unterschreiben, in der die weltweiten Staatsoberhäupter aufgefordert werden, der Schadstoffbekämpfung an der Quelle und dem Schutz der Kindergesundheit eine hohe Priorität einzuräumen sowie mehr Mittel für die Finanzierung von Säuberungsmaßnahmen bereitzustellen.

Interviews der Redner und Verfasser sind auf Anfrage verfügbar.

Über Pure Earth

Pure Earth ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die sich für die Bekämpfung der gesundheitsgefährdenden Umweltverschmutzung in Ländern mit geringem bis mittlerem Einkommen einsetzt. www.pureearth.org

