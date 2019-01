Nach einem Medienbericht ist die Kurzarbeit bei dem Photovoltaik-Hersteller in Frankfurt/Oder zu Jahresbeginn wieder aufgehoben worden. Doch dies sei nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Eine direkte Bestätigung von Astronergy über eine drohende Schließung der Modulfertigung war zunächst nicht zu bekommen.Nach einem Bericht des "rbb" ist die Modulfertigung von Astronergy in Frankfurt/Oder von der Schließung bedroht. Im vergangenen September hatte der Photovoltaik-Hersteller, der zur chinesischen Chint-Gruppe gehört, wegen des Auslaufen der Mindestimportpreise in Europa für seine Mitarbeiter Kurzarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...