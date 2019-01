STUTTGART (IT-Times) - Die Daimler AG hat sich in diesem Jahr in Sachen Elektromobilität und Autonomes Fahren sehr viel vorgenommen - auch im Bereich Nutzfahrzeuge. Daimler will mit der Marke Freightliner in diesem Jahr in den USA einen LKW auf den Markt bringen, der selbständig bremsen, beschleunigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...