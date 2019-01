Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1899 auf 1552 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ashik Musaddi sieht die Abspaltung des Geschäfts in Großbritannien in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie als positiven Schritt. Während das Asiengeschäft auf hohem Niveau weiterwachsen könne, sieht der Experte für den Versicherer in den USA nur langsames Wachstum./niw/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-08/13:42

ISIN: GB0007099541