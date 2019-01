Audi hat auf der CES in Las Vegas die Plattform "Holoride" vorgestellt, mit der Passagiere Virtual-Reality-Filme oder Videospiele realistisch erleben können. Dabei wird die VR-Brille mit dem Fahrzeug gekoppelt.

Audi will die Passagiere auf dem Rücksitz eines Autos künftig in eine virtuelle Unterhaltungswelt eintauchen lassen, die sich auf der Wohnzimmercouch so nicht erleben lässt. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas stellte der Autobauer eine Plattform vor, mit der Virtual-Reality-Filme, Videospiele und interaktive Inhalte realistisch erlebt werden können. Dabei wird die VR-Brille mit dem Fahrzeug gekoppelt, so dass die virtuellen Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst werden können.

Um das Unterhaltungsformat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...