2018 war kein leichtes Börsenjahr. Umso wichtiger ist es, den richtigen Anlagemix für den nächsten Aufschwung zu finden und dabei größere Risiken zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist der Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI.Nach jahrelangem Schönwetter an den Börsen war das vergangene Jahr das schlechteste seit der Lehman-Pleite vor zehn Jahren. Die meisten Anlageklassen sind im Gleichlauf gen Süden gegangen. Selbst Fondsmanager, die in den vergangenen Krisen große Kursrückschläge vermieden haben, konnten in 2018 nicht dagegenhalten. Der Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI (ISIN: DE000A0MZ317) investiert in die Anlagestrategien langfristig besonders erfolgreicher Manager - der Anleger erhält sozusagen das Beste von den Besten. Gleichzeitig ist im Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI ein Risiko-Overlay implementiert, das den Anteil der Strategien, die ohne eigenes Risikomanagement dauerhaft im Aktienmarkt investiert sind, vor großen Kurseinbrüchen (Crashs) schützen soll.

