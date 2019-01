Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington, Ontario (pta018/08.01.2019/13:44) - 8. Januar 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder die "Gesellschaft") (CSE: DOSE) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Verabreichung von Pharmazeutika. Die von RDT entwickelte QuickStrip-Technologie ist ein schneller, praktischer, präziser, oraler, schnell auflösender Streifen, der Verbrauchern eine alternative Möglichkeit der Wirkstoffverabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis anbietet. Nun feiert RDT sein erfolgreiches Börsendebüt. Seit dem 17.12.2018 werden die Aktien von RDT im Freiverkehr der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel DOSE.CN gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) der Aktien lautet CA75339A1012.



Insgesamt wurden 75.021.327 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Handel zugelassen, von denen 49.310.833 Treuhandbestimmungen unterliegen. Auf Basis des letzten Schlusskurses von CAD 1.10 je Aktie (per 07.01.2019) entspricht dies einer Marktkapitalisierung von CAD 82.523.460.



"Wir sind stolz und freuen uns, einen weiteren Meilenstein in unserer noch kurzen Unternehmensge-schichte erreicht zu haben. Mit der erfolgreichen Notierungsaufnahme an der kanadischen Wertpapier-börse sind wir gut positioniert, die Wachstumschancen in Kanada und weltweit zu nutzen. RDT wird unsere strategischen Beziehungen weiter ausbauen und QuickStrip als international anerkannte Marke und Verabreichungsmethode aufbauen. Dies verschafft uns die nötige Stärke, die Zukunft der Medikamentenverabreichung neu zu formulieren", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics.



Eine bahnbrechend neue Verabreichungsform.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Cannabis-Sektor bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzevrträge von RDT führen in der Folge zu hohen wiederkehrende Umsätzen, wodurch eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht wird, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden. Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca



Medienkontakt für US-Investoren: Jorge Estepa Assistant Corporate Secretary jestepa@rapid-dose.com Tel: 416 818-4035 1121 Walkers Line, Unit 3 Burlington ON Canada L7N 2G4



Medienkontakt für europäische Investoren: Werbeagentur Team 1738 Jochen Munz info@team1738.de Tel: +49 6236-4790880 Carl-Reiß-Straße 31 DE-67141 Neuhofen



Haftungsausschluss



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.



Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmen-tangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "erwartet", "wird", "könnte", "sollte", "plant", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.



Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbe-kannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwick-lungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



(Ende)



Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Jorge Estepa Tel.: +1 416-477-1052 E-Mail: info@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com



ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange



