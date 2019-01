Die Commerzbank beschreitet exakt den Weg, den Chartanalysten für die Aktie prognostiziert haben und weiterhin prognostizieren. Es geht nach unten. Zwar konnte die Aktie in den vergangenen Tagen deutlich Boden gutmachen, das täuscht jedoch nicht über den Gesamttrend hinweg. Der Wert ist in einem mächtigen charttechnischen Abwärtstrend gefangen, der sich in kurzer Zeit kaum wandeln dürfte. Die Kurse stoßen bei spätestens 7 Euro wahrscheinlich schon wieder an ihre Grenzen, so die Vermutung der ... (Frank Holbaum)

