Frankfurt (ots) - "Gesundheit - der F.A.Z.-Podcast" erscheint ab sofort wöchentlich auf FAZ.NET.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) erweitert ihr Audio-Angebot.



"Gesundheit - der F.A.Z.-Podcast" ist ab dem 8. Januar 2019 auf FAZ.NET verfügbar. Künftig präsentiert die F.A.Z. jede Woche eine neue Ausgabe. Die Moderation übernimmt F.A.Z.-Redakteurin und Medizinerin Lucia Schmidt. Sie spricht mit Experten aus Medizin, Fitness und Psychologie über vielfältige Gesundheitsthemen. Der Podcast wird sich quer über alle Fachgebiete mit neuen, innovativen Behandlungen beschäftigen, Veränderungen im Gesundheitswesen beleuchten und praktische Alltagstipps geben.



In der ersten Ausgabe von "Gesundheit - der F.A.Z.-Podcast" ist Lucia Schmidt im Gespräch mit der Motivationspsychologin Marie Hennecke vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Die beiden klären unter anderem folgende Fragen: Wie erreichen wir die Ziele, die wir uns stecken? Warum ist der Jahresbeginn ein sinnvoller Zeitpunkt für neue Vorhaben, und wie kann man seine eigene Motivation steigern?



In den nächsten Ausgaben des Podcast wird es um die häufigste Fraktur beim Menschen gehen, den Streit um die Homöopathie, das alljährliche Leid mit der Erkältung, die Grenzen der Alternativmedizin und die Wahl der individuell richtigen Pflege.



Moderatorin Lucia Schmidt ist seit 2013 Redakteurin der F.A.S. Die Medizinerin ist zuständig für die "Leib & Seele"-Seiten. 2018 veröffentlichte sie zusammen mit Andrea Freund das Buch "Leber an Milz. Wie wir lernen, auf die geheimen Signale unserer Organe zu hören".



"Gesundheit - der F.A.Z.-Podcast" ist auf https://blogs.faz.net/gesundheit/ und auf iTunes und Podigee abrufbar.



Auf https://blogs.faz.net/podcasts sind auch alle weiteren Podcasts aus dem Audio-Angebot der F.A.Z. verfügbar:



- F.A.Z. Essay Podcast. Umfassende Einsichten in die Geschichte hinter den Nachrichten. - F.A.Z. Digitec Podcast. Das Update für Ihren digitalen Wissensvorsprung. - F.A.Z. "Wie erklär ich's meinem Kind?" Die Kolumne zum Hören. - F.A.Z. Einspruch. Keine Woche vergeht, ohne dass Justiz und Rechtspolitik die Öffentlichkeit beschäftigen. Die wichtigsten Themen verhandelt im Podcast. - Am Tresen. Der F.A.Z. Gesprächspodcast.



