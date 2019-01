Die Aktie von E.ON hat am Montag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dennoch haben sich die Vorzeichen für das Papier im Kern nicht verschlechtert, zumal es an diesem Dienstag wieder nach oben geht. Es kann zu einem Kursgewinn von bis zu fast 20 % kommen, so die Meinung der charttechnischen Analysten.

Denn: Der Wert ist charttechnisch betrachtet noch immer im Aufwärtstrend. Die Notierungen rutschten am Montag leicht unter die Marke von 9 Euro, allerdings gelang am Dienstag der umgehende ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...