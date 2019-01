IRW-PRESS: Cardinal Resources Limited: Cardinal stärkt Erfahrung auf Board-Ebene

Cardinal stärkt Erfahrung auf Board-Ebene

Cardinal Resources Limited (ASX: CDV) (Cardinal oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298369) freut sich, die Ernennung von Trevor Stanley Schultz zum Non-Executive Director bekannt zu geben.

Herr Schultz kann in der Bergbaubranche eine Erfahrung von über 45 Jahren vorweisen, einschließlich Erfahrungen in den Bereichen Projektentwicklung, -errichtung und -betrieb. Zwischen 2008 und 2018 fungierte er als Executive und Non Executive Director von Centamin Egypt, wo er für die Errichtung der Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von zwölf Millionen Tonnen pro Jahr verantwortlich war, die ein ähnliches Fließschema aufweist wie das von Cardinal geplante.

Zuvor war er als Chief Operating Officer von Ashanti Goldfields Corporation (nunmehr Anglo Gold Ashanti Ltd.) tätig und lebte sechs Jahre lang in Ghana. Darüber hinaus arbeitete er für BHP in Australien und Amerika sowie bei Anglo American Corporation in Südafrika.

Trevor besitzt ein MA-Diplom in Wirtschaftswissenschaften (Economics) vom Trinity College (England) (1968), ein MSc-Diplom in Bergbautechnik (Mining Engineering) von der Witwatersrand University (Südafrika) (1972) sowie ein Advanced Management Programme Diploma von der Harvard Business School (USA) (1986).

Archie Koimtsidis, CEO/MD von Cardinal, sagte:

Wir freuen uns, Trevor in das Board von Cardinal aufzunehmen, wo seine langjährige Expertise in der Projektentwicklung von großem Wert für Cardinal und dessen Interessensvertreter sein wird, zumal das Unternehmen das Goldprojekt Namdini in die nächste Phase bringt - die endgültige Machbarkeitsstudie, die für das dritte Quartal 2019 erwartet wird.

Das Board und das Management danken Robert Schafer für seine geologischen Beiträge. Wir schätzen Roberts Angebot, uns als unabhängiger Berater bei der Erschließung unserer regionalen und nahe gelegenen Minenziele zu beraten, und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN AU000000CDV9

