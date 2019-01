FlowMetric Europe, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FlowMetric Life Sciences, gibt bekannt, dass sie am 28. Januar 2019 ihre vergrößerte Europazentrale auf dem OpenZone Campus (www.openzone.it) eröffnenwird. Der Wissenschaftscampus OpenZone, ein Kompetenzzentrum für Forschung und Innovation mit Sitz im italienischen Bresso, ist vollständig auf Biowissenschaften ausgerichtet, verfügt über mehr als 7.500 Quadratmeter Laborfläche und beherbergt 22 Unternehmen, die in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und innovative Gentherapie tätig sind.

The new FlowMetric Europe Headquarters will be located within the Zambon OpenZone Campus at Via Antonio Meucci, 3, 20091 BRESSO (MI), a short distance from Milan center city. (Photo: Business Wire)

Renold Capocasale, Gründer und CEO von FlowMetric Life Sciences, ist begeistert von diesem Schritt: "Unsere weltweite Geschäftstätigkeit ist schnell gewachsen. Durch den Umzug auf einen innovativen, dynamischen Wissenschaftscampus für Biowissenschaften, mit dem wir gleichzeitig unsere Büro- und Laborflächen erweitern, werden wir unser Angebot als erfolgreiches Full-Service-Auftragsforschungsinstitut für Durchflusszytometrie weiter ausbauen können."

Die neue Zentrale mit drei Labors und Büroräumen wird über Instrumente für die hochdimensionale Durchflusszytometrie sowie über eine umfassende Gewebekulturausstattung verfügen, um den europäischen Kunden von FlowMetric Europe in der präklinischen und klinischen Entwicklungsphase hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Durchflusszytometrie und Zellsortierung anbieten zu können.

"Wir haben hier in Italien ein starkes Team, versierte Experten und hochkarätige Vertreter aus dem Bereich der Durchflusszytometrie", so Gianluca Carenzo, Vice President von FlowMetric Europe. "Diese Neuansiedlung und Erweiterung sind notwendig, um die anhaltende Nachfrage unserer Kunden nach zusätzlichen globalen klinischen Studien in der EU zu decken."

Die neuen Räumlichkeiten von FlowMetric Europe befinden sich in der Via Antonio Meucci, 3, 20091 BRESSO (MI) unweit der Mailänder Innenstadt.

Über FlowMetric Life Sciences

Die Unternehmensgruppe FlowMetric Life Sciences ist auf die Bereitstellung von Lösungen für die Durchflusszytometrie in der Präzisionsmedizin spezialisiert. FlowMetric und FlowMetric Europe sind ein Full-Service-Auftragsforschungsinstitut für die Durchflusszytometrie und Zellsortierung. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für globale Partner in verschiedenen Therapiebereichen sowie in allen Phasen der pharmazeutischen Entwicklung (präklinische Forschung, Non-GLP- und GLP-Toxizitätsstudien sowie klinische Studien der Phasen 0-IV). Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung mit der Durchflusszytometrie und mit innovativen Analyseplattformen bietet FlowMetric Life Sciences Mehrwert für das gesamte Spektrum der Arzneimittelforschung, der translationalen Forschung und der klinischen Studien.

Über OpenZone

OpenZone ist ein von Zambon gegründeter Campus für Biowissenschaften, an dem nach dem Open Innovation-Ansatz Forschung betrieben wird. Der Campus wurde mit dem Ziel eingerichtet, ein unternehmerisches Ökosystem zu schaffen, in dem der Wissensaustausch und die Zusammenarbeit gefördert werden. Er beherbergt heute über 20 Unternehmen, darunter einige der führenden Biotech-, Pharma- und Gentherapieunternehmen, die stark auf Forschung und Innovation ausgerichtet sind. Hier sind international bekannte und qualifizierte Experten tätig. Mit Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro wird OpenZone bis 2020 die vorhandene Fläche und Anzahl der Labore auf 37.000 Quadratmeter verdoppeln und damit Arbeitsplätze für bis zu 1.200 Menschen bieten.

