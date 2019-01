Die Aktie von Infineon hat in den vergangenen Tagen einen massiven Aufwärtsschub erfahren. Nun könne der Wert sogar einen Ausbruch in Richtung 19 Euro, wenn nicht gar 20 Euro erwarten lassen, meinen die charttechnischen Analysten. Denn die Aktie hat alleine am Montag noch einmal einen Aufschlag von über 3 % erzielt, am Dienstag geht es um weitere mehr als 1 % nach oben.

Damit könnten jetzt die nächsten charttechnischen Hürden angegangen werden. Die Aktie sollte im Bereich zwischen 18 und 19 ... (Frank Holbaum)

