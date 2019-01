IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Kobalt beginnt mit Genehmigungsverfahren und Umweltprogramm auf Iron Creek

First Kobalt beginnt mit Genehmigungsverfahren und Umweltprogramm auf Iron Creek

TORONTO, ON - (8. Januar 2019) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298726) freut sich bekannt zu geben, dass Brown und Caldwell für das Iron Creek Project beauftragt wurden, Leitlinien für die Genehmigung und Entwicklung einer ökologischen Basisstrategie und für Studien zu liefern.

Trent Mell, President & Chief Executive Officer sagte dazu:

"Die Strategie von First Cobalt im Jahr 2019 besteht darin, unsere beiden Schlüsselvorkommen voranzutreiben und zu risikomindern: das Iron Creek Project in Idaho, USA, und die First Cobalt Refinery in Ontario, Kanada. Umwelt- und Genehmigungsarbeiten sind entscheidende nächste Schritte, um Iron Creek in Richtung Entwicklung zu bringen. Wir freuen uns, die Erfahrung von Brown und Caldwell bei der Weiterentwicklung des Projekts zu nutzen. Nach der ersten Ressourcenschätzung, die im Herbst angekündigt wurde, ist dies eines von einer Reihe von technischen Programmen, die uns helfen sollen, das optimale Design für den Abbau und die Mineralaufbereitung am Iron Creek zu ermitteln. Die grundlegenden Umweltdaten sind entscheidend für die Weiterentwicklung des Zeitplans bis zur Produktion, da wir auf die Entwicklung zu einem umweltfreundlichen Kobaltlieferanten in Nordamerika hinarbeiten.

Trent Mell fuhr fort: "Die erste Kobaltraffinerie bietet die Möglichkeit, frühe Cash Flows zu erzielen, das die zukünftige Arbeit am Iron Creek finanzieren könnte. Metallurgische Tests von Kobalthydroxid und anderen Materialquellen Dritter laufen noch und erste Anzeichen sind ermutigend. Parallel zu diesen Tests erkunden wir aktiv Finanzierungsquellen vor allem von Fremdkapital für die Wiederinbetriebnahme der Raffinerie, die seit 2015 im Pflege und Wartungsmodus ist.

"Kobalt ist für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge unerlässlich, und die Kobaltaktivitäten außerhalb Chinas und der DRC sind nach wie vor äußerst selten. In Nordamerika gibt es heute keinen primären Kobaltbergbau oder -raffination, und das Potenzial von First Cobalt, ethischen Kobalt in einer sicheren Gerichtsbarkeit herzustellen, hebt uns deutlich von anderen Unternehmen ab."

First Cobalt hat Brown und Caldwell als primäre Umwelt- und Genehmigungsberater für das Iron Creek Project in Idaho, USA, beauftragt, da das Unternehmen einen guten Ruf als führendes Umwelt-Beratungs-, Ingenieur-, Design- und Bauunternehmen mit mehr als 55 Büros in den USA und Kanada und über 70 Jahren Erfahrung hat. Die Dienstleistungen werden von seinem Büro in Boise, Idaho, erbracht, das über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Projektgenehmigung, Wassermanagement, Umweltüberwachung und Rekultivierung verfügt. Brown und Caldwell werden Genehmigungsempfehlungen geben und die Erhebung von Umweltbasisdaten beim Iron Creek Project überwachen. Die Datenerhebung zur Wasserqualität begann 2017 und wird fortgesetzt.

Das Iron Creek Projekt hat eine abgeleitete Ressourcenschätzung von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,11% Kobaltäquivalent (0,08% Co und 0,30% Cu mit 46,2 Millionen Pfund Kobalt und 176,2 Millionen Pfund Kupfer) unter einem Base Case Szenario mit eingeschränkten und tieferen mineralischen Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 25. September 2018). Ein alternatives Szenario mit reinem Untertagebau führt zu 4,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,23% Co und 0,68% Cu (0,30% CoEq) bei einem Cutoff-Untertagegehalt von 0,18% CoEq und einem Gehalt von 22,3 Millionen Pfund Kobalt und 66,7 Millionen Pfund Kupfer. Die abgeleitete Ressource basiert auf Bohrungen über eine Streichlänge von ca. 500 Metern und eine Eintauchtiefe von über 150 Metern. Die metallurgischen Voruntersuchungen kommen zu dem Schluss, dass einfache Flotationsmethoden anwendbar sind, die bei groberer Flotation eine Ausbeute von 96% für Kobalt und 95% für Kupfer ergeben.

Die Bohrungen wurden bis Ende 2018 fortgesetzt, um die Streichlänge der mineralisierten Zone zu verlängern und Eintauchverlängerungen bekannter Kobalt-Kupfer-Zonen zu testen. Eine aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen wird gegen Ende des ersten Quartals 2019 erwartet.

Die umweltbezogenen Basisdaten, die aktualisierte Mineralressourcenschätzung und andere technische Studien werden in eine für die zweite Jahreshälfte 2019 geplante vorläufige wirtschaftliche Bewertung einbezogen.

Über First Cobalt

First Cobalt ist ein nordamerikanisches reines Kobalt-Unternehmen, dessen Flaggschiff das Iron Creek Cobalt Project in Idaho, USA, ist, das Mineralressourcen von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,11% Kobaltäquivalent abgebaut hat. Das Unternehmen besitzt auch die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika und 50 ehemalige Minen im kanadischen Kobaltcamp.

Im Namen der First Cobalt Corp.

Trent Mell

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie www.firstcobalt.com oder kontaktieren Sie uns:

Heather Smiles

Investor Relations

info@firstcobalt.com

+1.416.900.3891

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu Ressourcenschätzungen

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Schätzung der mineralischen Ressourcen kann wesentlich von geologischen, ökologischen, zulassungs-, rechtlichen, Titel-, gesellschaftspolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Fragen beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen wird in Übereinstimmung mit den "2014 CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Nach kanadischen Regeln dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder Wirtschaftsstudien bilden, mit Ausnahme der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung gemäß NI 43-101. Die Leser werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass weitere Arbeiten an den genannten Ressourcen zu Mineralreserven führen, die wirtschaftlich abgebaut werden können. Eine abgeleitete Mineralressource im Sinne des Ständigen Ausschusses von CIM ist "der Teil einer Mineralressource, für den Quantität und Qualität oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Geologische Beweise reichen aus, um geologische Kontinuität und Güte oder Qualität zu implizieren, aber nicht zu überprüfen. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Vertrauen als diejenige, die für eine angezeigte Mineralressource gilt, und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte Mineralressourcen umgewandelt werden könnte."

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Terminologie wie "Pläne", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte", "würde", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in der Diskussion und Analyse des Managements und anderen Offenlegungen von Risikofaktoren für First Cobalt dargelegt, die auf SEDAR unter www.sedar.com. veröffentlicht wurden. Obwohl First Cobalt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Informationen und Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt First Cobalt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

