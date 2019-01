FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will künftig über eine neue Konzerntochter Energie aus umweltfreundlicher Erzeugung zum Laden von Elektrowagen anbieten. Der DAX-Konzern plant dieses Jahr eigenen Angaben zufolge nach und nach den Aufbau eines Portfolios aus Ladesäulen, Stromtarifen, Wallboxen und einem Energie-Management-System. Gebündelt werde das Angebot in der neuen Tochter, die unter dem Namen Elli Group GmbH mit Sitz in Berlin firmiert.

Elli, was für Electric Life stehe, solle Strom aus erneuerbaren Quellen anbieten. Dieser solle komplett aus CO2-freier Erzeugung stammen, unter anderem aus Wasserkraftwerken. Das Angebot soll sich an private und gewerbliche Kunden der Konzernmarken wenden. Darüber hinaus plant der Wolfsburger Konzern auch Angebote für Privathaushalte, Unternehmen und Institutionen.

January 08, 2019

