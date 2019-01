Ad hoc-Medienmitteilung gemäss Börsenrichtlinien

Flamatt, 8. Januar 2019

Offenlegung von Beteiligungen und Traktandierungsbegehren der Veraison SICAV

Gemäss Mitteilung vom 8. Januar 2019 hält Veraison SICAV - Engagement Fond, Zürich, (Veraison) eine Beteiligung von 10.04% an Comet Holding AG.

Der Verwaltungsrat der Comet Holding hat am 8. Januar 2018 zudem ein Traktandierungsbegehren von Veraison erhalten. Veraison beantragt darin die Wahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsidenten des Verwaltungsrats der Comet Holding AG an der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiter beantragt Veraison Art. 8 Abs. 3 und Art. 9 Abs. 4 der Statuten wie folgt anzupassen: Das Einberufungsrecht zu einer Generalversammlung soll von 10% des Aktienkapitals auf 5% gesenkt werden. Das Traktandierungsrecht, das bei Comet Holding AG gesetzesgemäss bei einer Schwelle von CHF 1 Mio. Nennwert und 10% des Aktienkapitals besteht, soll gemäss Veraison auf 3% des Aktienkapitals gesenkt werden sowie die Frist zur Stellung von Traktandierungsbegehren soll von 45 auf 35 Tage vor der Generalversammlung verkürzt werden. Der Verwaltungsrat wird die Anträge von Veraison prüfen.

Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG schlägt der Generalversammlung gemäss seiner Mitteilung vom 6. Dezember 2018 Professor Christoph Kutter als unabhängigen Verwaltungsratspräsidenten der Comet Holding AG vor.

Die Generalversammlung der Comet Holding AG findet am 25. April 2019 im Raum Bern statt.

