=== *** 03:00 US/Präsident Trump, Ansprache an die Nation zu Haushaltsstreit und Mauerbau an der Grenze zu Mexiko 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Eckdaten zum Jahresergebnis, Zürich *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,0 Mrd Euro zuvor: +17,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro zuvor: +15,9 Mrd Euro *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 90 zuvor: 92 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November 10:00 DE/Bundesumweltministerium und Verbraucherportal Finanztip, Vorstellung Ergebnisse Untersuchung von Heizkostenabrechnungen "Zahlen Verbraucher zu viel?", Berlin 10:30 DE/Jones Lang LaSalle SE, PK zum Frankfurter Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% 11:00 DE/Windeln.de SE, ao HV, München 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:20 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (nicht-stimmberechtigt im FOMC) bei der Chattanooga Chamber of Commerce 15:00 DE/EU-Kommissarin Vestager, Teilnahme an "HuffPost EU-Townhall", Berlin *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:30 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (stimmberechtigt im FOMC) beim Boston Economic Club *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19. Dezember *** - GB/Wiederaufnahme der Brexit-Debatte im Parlament (bis 15.1), London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 08, 2019 09:28 ET (14:28 GMT)

