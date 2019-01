Für Embedded-Entwickler herrschen gerade spannende, aber auch herausfordernde Zeiten. Schließlich gibt es im Bereich IoT (Internet der Dinge) und IIoT (Industrial Internet of things) oft außergewöhnlich anspruchsvolle Anwendungen. Entwickler müssen mit den Anforderungen von Kunden, Management und Markt jonglieren, bei den Kosten sowie bei Leistung und Funktionalität. Um eine geringe Latenzzeit und eine größere Benutzerfunktionalität zu gewährleisten, sollen sich Server und Geräte zunehmend in der Nähe der Fabrikhalle oder des Produktionsumfeldes befinden und nicht in weit entfernten Serverfarmen ...

