Vom Start weg liegen die wichtigsten US-Börsenindizes deutlich im Plus. Vorne dabei sind die großen Technologiewerte. Schlechte Nachrichten gab es für die Sears-Aktie.

Die Hoffnung auf Fortschritte im US-Zollstreit mit China hat die Wall Street auch am Dienstag beflügelt. Laut dem US-Präsidenten Donald Trump laufen die Gespräche mit China sehr gut. Chinas Präsident Xi Jinping hatte seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die zweite Gesprächsrunde mit den USA geschickt, was unter Anlegern bereits zuvor für gute Stimmung sorgte.

Die laufenden Verhandlungen, die Bereitschaft der US-Notenbank zu behutsamen Zinserhöhungen sowie die anhaltend robuste Konjunktur machten Aktien attraktiv, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda.

Der Dow Jones Industrial startete mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 23.680 Punkten. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine hohen Pluszeichen in den beiden vergangenen Handelstagen an und setzte seinen Aufwärtstrend seit Weihnachten fort.

Am 24. Dezember 2018 war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um rund neun Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,1 Prozent auf 2576 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,1 Prozent auf 6561 Punkte. Zu den großen Gewinnern zählen die Faang-Aktien: Facebook, Amazon Apple, Netflix und Google (die jetzt als Alphabet firmieren) ...

