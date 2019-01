Lässt sich die Demokratie verändern wie ein Unternehmen? Politiker klagen oft über den Ansehensverlust ihres Berufsstands, hadern aber mit praktischen Verbesserungen. Das wollen junge Abgeordnete jetzt ändern.

Als aus dem Unternehmensberater Danyal Bayaz ein Berufspolitiker wurde, war die Krise der Demokratie längst nicht mehr zu übersehen. Nach fünf Berufsjahren bei der Boston Consulting Group wechselte der damals 33-jährige Volkswirt aus Heidelberg im Herbst 2017 in die Bundestagsfraktion der Grünen.

Die Rechtspopulisten in Nachbarländern wie Frankreich oder Polen mit ihren Angriffen auf Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz bestimmten die Nachrichten, als Bayaz sein Büro bezog und gemeinsam mit anderen Parlamentsneulingen über die Eigenheiten des Berliner Politikbetriebs staunte - über Fragestunden, bei denen Abgeordnete ihre Anliegen vorab schriftlich einreichen mussten. Über eine Bundestagsverwaltung, die von sämtlichen Parlamentariern die Anschaffung eines Faxgeräts erwartete. Über einen Plenarbetrieb, zu dem mehr Lobbyisten als Abgeordnete Zugang haben. Über Sitzungen, die manchmal bis in die frühen Morgenstunden dauern. Der Haushaltsausschuss tagte Anfang November bis fünf Uhr morgens.

Bayaz gründete damals mit einem Dutzend anderen neuen Abgeordneten aus unterschiedlichen Parteien eine Arbeitsgruppe, die Vorschläge für die Zukunft des Parlamentarismus erarbeitet. Ähnliche Ideen präsentierte die FDP. Die Jahre als APO, als außerparlamentarische Opposition, haben bei den Liberalen den Blick dafür geschärft, welche Arbeitsweisen ins 21. Jahrhundert passen - oder eben nicht.

Viele Anfragen, bemängelt ein FDP-Positionspapier, müssten noch immer in vierfacher Ausfertigung eingereicht werden, und zwar auf Papier. "Die Bundestagsdrucksache ist ein Relikt des vergangenen Jahrtausends", sagt Fraktionschef Christian Lindner. Abstimmen könne man auch elektronisch, das spare Zeit und Geld. Und die Kanzlerin solle sich ruhig häufiger in Fragestunden dem Parlament stellen, so wie es etwa im britischen Parlament üblich ist und in Berlin im Dezember zum zweiten Mal geschah.Kann die Demokratie reformiert werden wie ein Unternehmen? Wohl eher nicht. Aber es fällt auf, dass Politiker derzeit meistens auf andere zeigen, wenn von einer Schwächung der politischen ...

