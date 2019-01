DUBAI (Vereinigte Arabische Emirate), Jan. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Anschluss an die offizielle Ankündigung von Seiner Hoheit Sheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, hießen Dubai Airports und Vertreter der gesamten Luftfahrtbranche und des Emirats Dubai den neunjährigen Arjun und seine Familie, die heute Morgen mit dem Emirates-Flug EK220 aus Orlando, Florida ankamen, als einmilliardsten Fluggast des Flughafens herzlich willkommen.

Bei einer Feier, die heute auf dem Flughafen DXB stattfand, wurde Arjun zusammen mit seiner Mutter Ramya, seinem Vater Venkatesh und seinem dreizehnjährigen Bruder Varun persönlich von Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, dem Vorstandsvorsitzenden von Dubai Airports, begrüßt und im Rahmen ihres ersten Besuchs in Dubai herzlich willkommen geheißen. Sie durften sich auch über die Einzelheiten einer Reihe von unvergesslichen und überraschenden Erfahrungen freuen, die für den langjährigen Ruf Dubais für Aufregung, Luxus und moderne arabische Gastfreundschaft stehen und für die nächsten Tage ihrer Reise organisiert wurden.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorstandsvorsitzender von Dubai Airports, sagte heute Nachmittag im Rahmen seiner Rede auf dem Flughafen: "Diese wegweisende Errungenschaft, der einmilliardste Passagier, ist das Ergebnis von Teamwork und Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt allen Mitgliedern der Flughafengemeinde, die auf dieser Reise eine Rolle gespielt haben."

Seine Hoheit fuhr fort: "Natürlich wären wir ohne die visionäre Führung Seiner Hoheit Scheich Rashid bin Saeed Al Maktoum und Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, nicht in dieser Position - beide haben die Entwicklung Dubais zu einem globalen Zentrum für Außenhandel, Tourismus und Gewerbe vorausgesehen und all dies ist durch einen schnell wachsenden und weltweit führenden Luftfahrtsektor mit erstklassiger Flughafeninfrastruktur ermöglicht worden."

Der einmilliardste Kunde ist wohl der bedeutendste in einer langen Reihe von Erfolgen, seit der Flughafen am 30. September 1960 mit einem winzigen Terminalgebäude und einer Piste aus verdichtetem Sand eröffnet wurde. Heute gilt der Knotenpunkt aufgrund seiner qualitativ hochwertigen Infrastruktur, dem Passagier- und Frachtaufkommen und dem hohen Serviceniveau trotz ungebrochenem Wachstum als Maßstab für andere Flughäfen. Der Flughafen DXB wickelt monatlich durchschnittlich 7,5 Millionen Kunden ab und brach dieses Jahr mit über 8,3 Millionen Kunden in einem Monat dreimal den eigenen Rekord.

Nichts relativiert das Wachstum des Flughafens DXB mehr als die Tatsache, dass der Flughafen vom 30. September 1960 bis zum 31. Dezember 2011 51 Jahre gebraucht hat, um den 500-millionsten Passagier zu feiern - aber die verbleibenden 500 Millionen in nur sieben Jahren erreicht hat. Allein in den letzten elf Jahren hat Dubai Airports dank Investitionen in Höhe von fast 12 Milliarden US-Dollar sieben große Einrichtungen eröffnet. Fünf davon sind am Flughafen DXB erfolgt, darunter das Terminal 3, die Flugsteigbereiche A, B, D und die vollständige Sanierung und Erweiterung von Terminal 2.

Um den glücklichen Passagier auszuwählen, nutzte Dubai Airports seine Fluggastprognose, um die Auswahl auf einen bestimmten Flug zu beschränken, und wandte sich dann an Emirates, um eine zufällige Auswahl zu treffen.

Während ihres Aufenthalts werden Arjun und seine Familie einige der hochkarätigsten Sehenswürdigkeiten Dubais besuchen - und auf ihrer gesamten Reise wie Superstars behandelt werden. Die Familie wird im berühmten Atlantis Hotel übernachten, in den preisgekrönten Restaurants dort speisen und sogar einen Tag damit verbringen, den Wasserpark Aquaventure zu erkunden. Darauf wird ein Besuch des höchsten Gebäudes der Welt - des Burj Khalifa - mit Zugang zu allen Bereichen sowie ein persönliches Einkaufserlebnis in der Dubai Mall folgen. Den Abschluss bildet ein ganzer Tag voller arabischer Abenteuer, mit denen die Familie die traditionellere Seite von Dubai rund um das historische Viertel Al Fahidi erkunden wird, und dann ein Ausflug in die Wüste mit einer Fahrt durch die Dünen und einem Abendessen bei Sonnenuntergang.

Dubai Airports wird in den kommenden Tagen Highlights der Besuche der Familie in seinen Kanälen auf den sozialen Medien veröffentlichen.

Medienkontakt

Hannah Burden Hamer, Dubai Airports, Manager - Corporate Communication

Hannah.BurdenHamer@dubaiairports.ae

T: +9714-5044394



Anmerkungen der Redaktion:

Dubai Airports verwaltet den Betrieb und die Entwicklung der beiden Flughäfen von Dubai - DXB und DWC.

Als Integrator arbeitet Dubai Airports daran, die Interessen aller Interessenvertreter in Einklang zu bringen, um die Wachstumsraten in der Luftfahrt zu erhalten, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu schützen und sicherzustellen, dass Dienstleister zusammenarbeiten, um sichere Dienstleistungen zu erbringen, und um die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschäft zu betreiben.

DXB ist laut Airports Council International der weltweit größte Flughafen in Bezug auf den internationalen Passagierverkehr und weltweit die Nummer drei in Bezug auf den Passagierverkehr insgesamt.

Das Prognoseteam von Dubai Airports hat Prognosetools verwendet, um den Tag, die Uhrzeit und den Flug zu ermitteln, der den einmilliardsten Passagier befördert hat, und dann diesen Passagier in Verbindung mit der operierenden Fluggesellschaft zufällig ausgewählt.