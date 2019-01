- S&P 500 (US500) prallt ab und steigt auf das zuletzt gebrochene Unterstützungsniveau- EURUSD behält trotz der jüngsten hektischen Kursschwankungen seine Handelsspanne bei- Silber profitiert von den Sorgen der Anleger und schafft Ausbruch aus dem SeitwärtstrendUS500 Der Weihnachtsurlaub ist bereits zu Ende und die Märkte sind wieder in vollem Gange. Die Besorgnis über die globale Konjunkturabkühlung in den kommenden Quartalen in Verbindung mit gemischten US-Daten beeinträchtigte die Aktienmärkte erheblich. Dennoch versuchte die Wall Street einen Teil der Verluste der letzten Tage auszugleichen. Im Gegenzug kehrte der S&P 500 (US500) zurück in den Bereich von 2.550 bis ...

