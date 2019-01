Trump: Handelsgespräche mit China laufen 'sehr gut'

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat sich positiv zu den zweitägigen Gesprächen über Handelsfragen mit China geäußert. "Gespräche mit China laufen sehr gut!", schrieb Trump am Dienstagnachmittag auf Twitter.

ROUNDUP: Brexit-Abstimmung Mitte Januar - Fristverlängerung für EU-Austritt?

LONDON/BRÜSSEL - Das britische Parlament wird am 15. Januar über das umstrittene Brexit-Abkommen abstimmen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Mehrheit im Parlament ist für das von Premierministerin Theresa May in Brüssel ausgehandelte Abkommen aber immer noch nicht in Sicht. Ursprünglich war die Abstimmung am 11. Dezember geplant. May verschob sie wegen der sich abzeichnenden Niederlage. Angesichts der Blockade im Parlament wird zunehmend über eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexits spekuliert.

ROUNDUP: Handelsgespräche zwischen USA und China enden - Trump optimistisch

PEKING - Hinter verschlossenen Türen haben die USA und China versucht, ihre Handelsstreitigkeiten zu lösen. Zum Ende zweitägiger Gespräche übten sich die Unterhändler am Dienstag in Peking zunächst in Stillschweigen, ob die beiden größten Volkswirtschaft einem Ende ihres Handelskrieges näher gekommen sind. Dafür gab sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ optimistisch: "Die Gespräche mit China laufen gut!", schrieb er über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Putin eröffnet Flüssigerdgas-Terminal für Kaliningrad

KALININGRAD - Bei der Energieversorgung seiner strategisch wichtigen Ostsee-Exklave Kaliningrad will Russland nicht länger auf den Gastransport durch das EU- und Nato-Land Litauen abhängig sein. In Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin wurde am Dienstag ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Betrieb genommen, wie der russische Energiekonzern Gazprom mitteilte.

ROUNDUP/Vor Gipfel mit Trump: Nordkoreas Machthaber berät mit Präsident Xi

PEKING - Vor seinem geplanten zweiten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump stimmt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Strategie mit China ab. Zum Auftakt seines vierten Besuches bei dem großen Nachbarn innerhalb eines Jahres kam Kim am Dienstag in Peking zu einem einstündigen Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Danach hätten Kim und seine Frau Ri Sol Ju an einem Abendessen mit Xi Jinping und Gattin Peng Liyuan in der Großen Halle teilgenommen.

ROUNDUP: Italienische Regierung kommt angeschlagener Bank zur Hilfe

ROM/GENUA - Die italienische Regierung kommt dem angeschlagenen Geldhaus Banca Carige zur Hilfe. Das Kabinett verabschiedete am späten Montagabend ein Dekret, das der Bank staatliche Garantien für neue Anleihen zusagt. Damit sollen die "Rechte und Interessen der Sparer" geschützt werden, erklärte Regierungschef Giuseppe Conte laut Mitteilung.

US-Präsident Trump beschwert sich wieder über Zinserhöhung

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat erneut die Zinspolitik der US-Notenbank kritisiert. "Die Wirtschaftsdaten sehen wirklich gut aus", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Mit einem Nullzins wie in der Zeit der Vorgängerregierung wäre es allerdings viel einfacher gewesen als mit den "schnell angehobenen" Raten, mit denen er es heute zu tun hätte.

EU-Kommissionsvizechef warnt vor neuen Haushaltsproblemen in Italien

RIGA - Aufgeschoben statt aufgehoben: EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovkis hat nach der Einigung im Streit mit Rom über den italienischen Haushalt vor weiteren Problemen gewarnt. Italien habe zwar "eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Haushaltsdefizit im Jahr 2019 zu reduzieren. In der Tat aber verschiebt ein Großteil dieser Maßnahmen lediglich den Zeitpunkt des Inkrafttretens der expansiven fiskalischen Maßnahmen", sagte Dombrovskis am Dienstag am Rande einer Konferenz vor Journalisten in Riga.

Außenminister Maas mahnt Briten zu verantwortungsvollem Handeln

DUBLIN - Außenminister Heiko Maas hat am Dienstag in Irland eindringlich vor den Gefahren eines ungeregelten Brexit-Abkommens gewarnt. Ein "No Deal" würde sowohl in Großbritannien als auch in der EU erhebliche Schäden anrichten, sagte Maas (SPD) am Dienstag bei einer Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Dublin. "Wir bitten dringend unsere britischen Freunde, verantwortungsvoll zu handeln."

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich weiter ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Dezember weiter eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 107,3 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Seit Beginn des Jahres 2018 ist der Indikator damit kontinuierlich gefallen und auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 gesunken. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, aber im Schnitt nur auf 108,2 Punkte.

ROUNDUP: Deutsche Industrie schwächelt weiter

WIESBADEN - Die Schwächephase in der deutschen Industrie reißt nicht ab. Im November sei die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Verlauf des Jahres 2018 ist die Produktion damit in acht Monaten gesunken und nur in drei Monaten gestiegen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0219 2019-01-08/17:08