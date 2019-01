Dieser Boom ist kein Grund zur Freude. Die wachsende Zahl der Privatschulen offenbart den Vertrauensverlust in staatliche Bildungsinstitutionen. Wer es sich leisten kann, erspart sie den eigenen Kindern.

Hinter dieser kleinen Meldung des Statistischen Bundesamts steht ein vernichtendes Urteil über die deutsche Bildungspolitik der vergangenen drei Jahrzehnte: Seit 25 Jahren steigt die Zahl privater Schulen in Deutschland kontinuierlich an. Im Schuljahr 2017/2018 gab es 5839 allgemeinbildende und berufliche Privatschulen in Deutschland. Das entspricht einem Zuwachs von 81 Prozent gegenüber dem Schuljahr 1992/1993 (3232).

Besonders frappierend ist dieser Anstieg angesichts des Rückgangs der Gesamtzahl aller Schulen seit der Jahrtausendwende aufgrund der gesunkenen Geburtenzahlen. So hat sich die Zahl der Schulen insgesamt von 2000 bis 2017 um 19 Prozent verringert. Die Anzahl der Privatschulen stieg dagegen im selben Zeitraum um 43 Prozent. Mittlerweile sind 14 Prozent aller allgemein- oder berufsbildenden Schulen in privater Trägerschaft. Von den gut 10,8 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Schuljahr 2017/18 besuchte rund jeder 11. eine Privatschule.

Die Erklärung für dieses Phänomen kann nur lauten: Eltern und Schüler stimmen mit den Füßen über die Qualität der öffentlichen Schulen ab.

Es ist damit auch ein Misstrauensvotum gegen die gesamte Bildungsreformpolitik ...

