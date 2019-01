Tencent ist nach wie vor ein Internet-Gigant. Der chinesische Anbieter von Messengern (WeChat), Social Media oder Bezahldiensten kommt noch immer auf eine Marktkapitalisierung von fast 400 Milliarden Dollar. Den meisten Umsatz allerdings macht Tencent mit Online- und PC-Spielen, was 2018 zu großen Sorgen bei den Anlegern führte: China hatte aus diversen Gründen über neun Monate hinweg keine neuen Spiele am Markt zugelassen. In der letzten Dezemberwoche allerdings gab es wieder die ersten Freigaben ... (Achim Graf)

