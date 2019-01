Erwartungen an das 5G-Zeitalter? Höhere Geschwindigkeiten und 5G-Smartphones? ja,

innovative Serviceleistungen und erweiterte Realität (AR)/virtuelle Realität (VR)? vielleicht

GSMA Intelligence, der Forschungs- und Beratungsarm der GSMA, veröffentlichte erste Ergebnisse seiner jüngsten Verbraucherstudie (Consumer Survey), die eine Vielfalt neuer Erkenntnisse zur Akzeptanz von Verbrauchertechnologietrends als Grundlage für die Branchenentwicklung in den kommenden Jahren vermittelte. Die neuen Daten bilden die Grundlage für zwei neue Berichte von GSMA Intelligence, die im Rahmen der CES 2019 veröffentlicht wurden. "The Future of Devices" konzentriert sich auf die globale Akzeptanz und neue Anwendungsmöglichkeiten für Smartphones im Zeitalter von 5G sowie die zunehmende Popularität von intelligenten Lautsprechern und anderen aufkommenden Verbrauchergerätekategorien, wohingegen "5G's Great Expectations" untersucht, welche Erwartungen die Verbraucher im Hinblick auf die ersten 5G-Netzwerke und Geräteeinführungen hegen.

"Wir befinden uns zu Beginn eines neuen Verbrauchergerätezeitalters, das von Fortschritten bei der virtuellen Realität und künstlichen Intelligenz getrieben wird, die den Wunsch nach Produkten, wie intelligenten Lautsprechern wecken, und einen bedeutenden neuen Marktsektor für die großen Technologiekonzerne begründen", so Peter Jarich, Head of GSMA Intelligence. "Während Smartphones die vorherrschende Verbrauchertechnologie bleiben, streben die Gerätehersteller und Betreiber nach 5G-Netzwerken, um ein neues Kapitel in der Smartphone-Erfolgsgeschichte einzuleiten selbst, wenn unsere Forschungen Grund zu der Annahme bieten, dass noch erfolgreiche Arbeit geleistet werden muss, um die Verbraucher von den Vorteilen des Übergangs zu 5G zu überzeugen."

Die wichtigsten Erkenntnisse der 2018 GSMA Intelligence Consumer Survey:

Das Smartphone hat sich zu einer nahezu omnipräsenten Verbrauchertechnologie entwickelt. Fast 90 der Verbraucher in den Industrieländern besitzen ein Smartphone, wobei in jedem US-amerikanischen Haushalt bereits durchschnittlich 2,5 Smartphones zu finden sind

Parallel zu den Smartphones ist die Anzahl der vernetzten Geräte (und daher der Internetzugangskanäle) inzwischen höher als jemals zuvor. Der durchschnittliche US-amerikanische oder britische Haushalt besitzt beispielsweise inzwischen sechs vernetzte Geräte von TV-Geräten über Konsolen bis hin zu Geräten aus aufkommenden Kategorien, wie beispielsweise intelligente Lautsprecher

Die Eigentumsquoten für intelligente Lautsprecher haben sich in den letzten 12 Monaten in den Industrienationen nahezu verdoppelt. So besitzen nun beispielsweise 16 der US-Haushalte einen intelligenten Lautsprecher im Vergleich zu 9 vor einem Jahr. Amazon und Google dominieren weiterhin diesen Sektor. Gemeinsam sind sie für den Verkauf von 85 dieser Geräte weltweit verantwortlich

Trotz des frühen Hypes sind die Akzeptanzquoten für VR-Kopfhörer in den Industrieländern mit rund 6 der Haushalte im Jahresvergleich noch niedrig geblieben und in einigen Schlüsselmärkten, wie beispielsweise Großbritannien, sogar zurückgegangen. Die AR-Anwendungen in den Bereichen Mode und Gaming sowie in mehreren Unternehmenssektoren sind zum jetzigen Zeitpunkt weiter fortgeschritten

Mehr als die Hälfte der Verbraucher in den Industrienationen (54 %) gehen davon aus, dass 5G-Netzwerke höhere Geschwindigkeiten ermöglichen werden. Daher werden sich die ersten 5G-Werbemaßnahmen auf die Netzwerkgeschwindigkeit als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber 4G konzentrieren dennoch ist noch unklar, ob die Verbraucher höhere Geschwindigkeiten honorieren werden

Lediglich einer von vier Verbrauchern (25 %) geht davon aus, dass 5G "innovative neue Serviceleistungen" bereitstellen wird, und nur 20 sind der Überzeugung, dass 5G ein neues Gerätezeitalter einleiten wird

Die jährlich durchgeführte Consumer Survey von GSMA Intelligence befragt 36.000 Teilnehmer aus 34 Schlüsselmärkten und verwendet hierzu eine Kombination aus Online- und Face-to-Face-Stichprobenverfahren. Die Verbraucherbefragung aus dem Jahr 2018 bildet die Grundlage für die beiden neuen Berichte von GSMA Intelligence, die in dieser Woche veröffentlicht wurden und akkreditierten Pressevertretern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

