ZÜRICH (Dow Jones)--Positive Signale von den laufenden US-chinesischen Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits haben am Dienstag an der Schweizer Börse für Kaufstimmung gesorgt. Sollte es zu einer Annäherung kommen, dürfte dies auch der globalen Konjunktur zugutekommen, von der es zuletzt vermehrt Schwächesignale gab, so die Überlegung. Für die Aktien der stark von der Nachfrage aus China abhängigen Uhren- bzw. Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont ging es um 2,4 bzw 1,7 Prozent nach oben.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 8.629 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,81 (zuvor: 44,05) Millionen Aktien.

Einer der größten Tagesgewinner im SMI war die Aktie des Arbeitsvermittlers Adecco mit einem Plus von 3,2 Prozent. Zum einen gilt das Papier als konjunktursensitiv, zum anderen haben die Analysten der UBS die Aktie zum Kauf empfohlen. Die Aktie preise eine Rezession 2019 mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein, während für die Analysten die Trendwende bereits in Sicht ist.

Roche gewannen nach einer Kaufempfehlung der Analysten von Bryan Garnier 1,9 Prozent, für Novartis ging es gleich stark aufwärts. Laut Bryan Garnier überwiegen bei Roche die Chancen nunmehr die Risiken, nachdem das Pharmaunternehmen zuletzt sowohl bei klinischen Tests wie bei Genehmigungsprozessen mit positiven Nachrichten aufgewartet habe.

Klares Schlusslicht im SMI waren Sika mit einem Minus von 4 Prozent. Der Klebstoffhersteller will sich bei technischen Mörteln, Fliesenklebern und Abdichtungssystemen verstärken und hat 2,5 Milliarden Franken für das französische Unternehmen Parex geboten. Mit den Übernahmeplänen berichtete Sika auch über das Geschäftsjahr 2018. Demnach steigerte der Chemiekonzern seinen Umsatz dank Wachstum um 14 Prozent auf 7,09 Milliarden Franken. Im laufenden Jahr erwartet Sika ein Umsatzplus von 6 bis 8 Prozent, wobei der Betriebsgewinn aber überproportional steigen soll.

Für Geberit ging es um 3,8 Prozent ebenfalls steil abwärts. Hier drückte eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs auf den Kurs. Die Analysten sehen das Unternehmen vor diversen Herausforderungen, nachdem die Aktie mehrere Jahre besser gelaufen sei als der Bausektor insgesamt. Unter anderem verweisen die Experten auf steigende Arbeitskosten in vielen Ländern und steigende Kupfer- Nickel- und Kunststoffpreise, die dem Badausrüster zu schaffen machen dürften.

January 08, 2019 11:57 ET (16:57 GMT)

