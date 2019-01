Zürich - Nach einem erfolgreichen Start mit dem ersten Shop in Zürich im Herbst 2018, eröffnet Best Smile am 8. Januar 2019 ein zweites Geschäft in der St. Galler Innenstadt. Das Startup bietet einen neuen, innovativen Weg, Erwachsenen zu einem fairen Preis ein schönes Lächeln zu ermöglichen. Dafür wird die unsichtbare Zahnspange "Clear Aligner" im 3D-Druckverfahren komplett in der Schweiz produziert.

Die Pläne der Jungunternehmer Ertan Wittwer und Marcel Kubli sind ehrgeizig: Sie wollen in den nächsten Monaten in verschiedenen Schweizer Städten weitere Niederlassungen eröffnen und mehr Bewegung in den eher trägen Schweizer Dental-Markt bringen, indem sie die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand abdecken. Zahnstellungskorrekturen mit herkömmlichen Zahnspangen dauern lange und sind mit hohen Kosten sowie mit Unannehmlichkeiten für den Träger verbunden. Das Schweizer Startup möchte dies ändern und macht die Korrektur von Zahnfehlstellungen einfacher und günstiger. Kurz nachdem das Patent für unsichtbare Zahnspangen des US-Unternehmens Align Technolgogy Invisalign ausgelaufen ist, haben Ertan Wittwer und Marcel Kubli eine eigene Firma gegründet. Best Smile produziert in Winterthur unsichtbare Zahnspangen für Erwachsene - so genannte "Clear Aligner" - und vertreibt diese schweizweit in eigenen Shops. Zahnfehlstellungen können so bereits ab 190 CHF pro Monat korrigiert werden.

Der erste Termin bei Best Smile umfasst die Beratung eines Zahnarztes sowie den 3D-Scan der Zähne. Beim zweiten, auch kostenlosen Treffen wird ein möglicher Behandlungsplan besprochen. Danach wird die Zahnspange produziert und dem Kunden innerhalb von sieben Werktagen nach Hause geschickt. Dieser trägt die Zahnspange rund 22 Stunden am Tag. Alle zwei Wochen wird diese gegen eine ...

