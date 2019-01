Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag ordentliche Gewinne verbucht. Die Verluste vom schwachen Wochenauftakt machte der SMI damit wieder wett und schloss sogar klar über der 8'600-Punkte-Marke. Das Hauptthema waren auch an diesem Tag die Verhandlungen zwischen den USA und China im Zollstreit. "Gespräche mit China laufen sehr gut", schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstagnachmittag auf Twitter. Der Präsident sei in Plauderstimmung und bringe mit neuen Tweets die Börsen auf Erholungskurs zurück, kommentierte ein Marktbeobachter. Die "Trump-Show" habe den Risikoappetit der Investoren gesteigert.

Unterhändler beider Länder waren am Montag in Peking zu zweitägigen Verhandlungen zusammengekommen. Es waren die ersten direkten Handelsgespräche, seit Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen einen "Waffenstillstand" vereinbart hatten. Ausserdem habe der US-Präsident auf dem Kurznachrichtendienst weiter gegen weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank gewettert, schrieb der Experte weiter. Ein weiterer US-Notenbanker sieht im laufenden Jahr mittlerweile nur noch eine Zinserhöhung als wahrscheinlich an. Noch sind die Investoren auf zwei weitere Zinsschritte eingestellt. Insgesamt sei die Verunsicherung der Investoren aber nach wie vor spürbar, wurde am Markt betont.

