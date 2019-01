Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Fastener Expo Shanghai (FES 2019), ausgerichtet von ITE Exhibition Group und Shanghai Ebseek Exhibition Co., LTD., ist seit fast zehn Jahren ein bedeutendes Industrie-Event. Vom 26.-28. Juni 2019 werden in Schanghai viele Spitzenunternehmen der Branche zusammenkommen. Mit 633 Ausstellern war die Messe in 2018 bereits ein großer Erfolg. Für 2019 haben sich 700 Aussteller für die Ausstellungsfläche von 60.000 Quadratmetern angemeldet und es werden 30.000 Besucher erwartet.



Unter dem Motto "Originalität" machen die Organisatoren der FES 2019 zum 10-jährigen Bestehen der FES die Messe für Verbindungstechnik zu einem noch größeren Erlebnis. Die FES 2019 wartet mit einem beeindruckenden Produktsortiment auf, darunter maßgefertigte Systeme, Verbindungselemente für industrielle Anwendungen, Technologie und Ausrüstung für die Herstellung von Verbindungselementen, Formen und Verbrauchsmaterial für Verbindungselemente, Rohstoffe und sogar relevante Hilfsprodukte und -verfahren. Die Kategorie "Verbindungstechnik für den Automobilbau und hochfeste Verbindungselemente" wird auf der FES 2019 erweitert, und mit der Kategorie "Verbindungstechnik für Gebäude" wird diesem boomenden Sektor Rechnung getragen.



Im Rahmen der FES werden über 30 Aktivitäten stattfinden. Anlässlich des Jubiläums werden die langjährigsten Aussteller geehrt, und Verbindungselemente werden nach Bewertung durch Branchenexperten mit Preisen ausgezeichnet. 2019 wird die Ausstellung für alle Beteiligten ein interaktives Erlebnis der besonderen Art bieten. Neben den 30 Aktivitäten findet im Vorfeld ein Matching zwischen Besuchern und Ausstellern statt. In zahlreichen Seminaren und Konferenzen können sich die Besucher umfassend über die neuesten Branchentrends informieren.



ITE veranstaltet seit 27 Jahren internationale Fachmessen und ist Garant für professionell gestaltete, kurzweilige Events. Aus diesem Grund darf die Fastener Expo Shanghai im angesehenen National Exhibition and Convention Center stattfinden, das größte Messegelände in China. ITE freut sich darauf, auf der Fastener Expo Shanghai eine große Zahl von Branchenexperten zu begrüßen, und verspricht ein unvergessliches und gewinnbringendes Event.



Website: https://shen.fastenerexpo.cn/



OTS: Fastener Expo 2019 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133284 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133284.rss2



Pressekontakt: ITE Shanghai Exhibitions Co.,Ltd. Fr. Wendy Wei Tel.: +86-21-61806789 (Dw. 860) Handy: +86-15026539416 E-Mail: wendy.wei@ite-asia.com