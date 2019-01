Bonn (ots) - Nationaler Notstand in den USA - damit droht Donald Trump. Im Machtkampf mit den Demokraten scheint dem US-Präsidenten jedes Mittel recht zu sein. Dreh- und Angelpunkt ist die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko, die Trump unbedingt bauen will. Dafür hat er bereits den wochenlangen "Shutdown" in Kauf genommen und macht klar, der Ausnahmezustand könne sich über Jahre hinziehen.



Auch international will Trump seinen Kurs durchboxen: Den Truppenabzug aus Syrien, die wirtschaftliche Konfrontation mit China und die Verhandlungen über die nukleare Abrüstung mit Nordkorea.



Unter welchen Bedingungen ist Trump zu einem Kompromiss bereit? Wann wird sein Regierungsstil an Grenzen stoßen? Wie unerschütterlich ist Trumps Basis?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit: Christoph von Marschall, Tagesspiegel Julius van de Laar, Politikberater Frank A. Meyer, Publizist



http://ots.de/vnvX9m



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de