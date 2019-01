Nach dem Flash Crash an den Devisenmärkten in der vergangenen Woche verzeichnete das Währungspaar EUR/JPY eine wichtige Erholung und schloss die letzten vier Tage im Plus. Angesichts der schwachen makroökonomischen Daten, die am Dienstag die Gemeinschaftswährung belasteten, drehte das Paar jedoch um und dürfte heute ein Kursminus ausweisen. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...